Jodhpur: प्रेमी संग साइकिल पर बैठकर भागी दुल्हन, पति ने दर्ज करवाया केस; सामने आया CCTV फुटेज

राजस्थान में लुटेरी दूल्हनों द्वारा लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर भागने के मामले अक्सर सामने आते रहते है। लेकिन, जोधपुर में एक दुल्हन के भागने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी के चार महीने बाद ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ साइकिल पर बैठकर फरार हो गई। इस मामले में पीड़ित पति ने जोधपुर के बनाड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं, इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सारण नगर सी रोड की बताई जा रही है।