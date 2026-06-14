जोधपुर डिस्कॉम में 56 करोड़ की स्मार्ट बिलिंग पर सवाल: मोबाइल-प्रिंटर खराब; फिर भी जवाबदेही नहीं

टेंडर में एजेंसी को केवल हार्डवेयर उपलब्ध कराने की ही नहीं बल्कि 5 वर्ष तक संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अतिरिक्त 24×7×365 आधार पर संपूर्ण बिलिंग प्रणाली, मोबाइल एप्लीकेशन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व भी एजेंसी पर निर्धारित है। श्रमिक प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि मोबाइल, ब्लूटूथ प्रिंटर या बिलिंग सिस्टम में खराबी आती है, तो उसकी मरम्मत और प्रतिस्थापन की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता कंपनी की बनती है। इसके बावजूद कई स्थानों पर कर्मचारी एक-दूसरे के प्रिंटर लेकर काम करने को मजबूर हैं।