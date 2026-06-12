Jodhpur Road Accident: जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर कार और बाइक की टक्कर, दो युवकों की मौत

पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दो युवकों की असमय मौत से परिजनों में शोक की लहर है और क्षेत्र में भी घटना को लेकर गहरा दुख व्याप्त है। इससे पहले मथानिया क्षेत्र के मांडियाई खुर्द गांव में शनिवार को ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसने पूरे गांव को गम में डुबो दिया। खेलते-खेलते खेत में बने जल होद के पास पहुंचे तीन मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। शाम तक जिन बच्चों की किलकारियां गांव में गूंज रही थीं, कुछ ही घंटों बाद उनकी अंतिम यात्रा निकली। एक साथ तीन बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया था और परिजनों की चीख-पुकार सुन हर आंख नम हो गई।