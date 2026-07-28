Phalodi Crime: पहले मां का गला काटा, बेटी जगी तो 5 बार चाकू से वार किया, मासूम को भी नहीं छोड़ा

फलोदी। जिले के लोहावट थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रही मां और बेटियों के ऊपर हुए हमले की वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। जंभेश्वर नगर में घर के बाहर सो रही 32 वर्षीय महिला की अज्ञात हमलावर ने गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के दौरान मां को बचाने के लिए उठी उसकी 16 वर्षीय बेटी पर भी हमलावर ने बेरहमी से चाकू से पांच वार किए। इतना ही नहीं, 10 वर्षीय छोटी बेटी भी हमले से नहीं बच सकी और उसके हाथ पर चाकू मार दिया गया। गंभीर रूप से घायल किशोरी का जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है।