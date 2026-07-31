Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case : चौथे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग, धरना जारी, आक्रोशित जनता ने पूछा SP से प्रोग्रेस

Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case : लोहावट के जंभेश्वरनगर में भंवरीदेवी विश्नोई हत्याकांड मामला में चौथे दिन भी धरना जारी। फोटो पत्रिका
Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case : लोहावट थानातंर्गत जंभेश्वरनगर गांव में घर के बाहर सो रही भंवरीदेवी विश्नोई की गला रेत कर हत्या करने के मामले के चौथे दिन भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लोगों का धरना शुक्रवार को भी जारी है। पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है। जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह व एसपी सतनाम सिंह आज चौथे दिन धरना स्थल पर पहुंचे। जिला कलक्टर व एसपी ने धरने पर बैठे जनप्रतिनिधि व नागरिकों से बातचीत की। उधर नागरिकों ने मामले हुई अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में कलक्टर व एसपी से जानकारी मांगी।
फलोदी पुलिस अधीक्षक सतनामसिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे है। विभिन्न टीमें इसके लिए प्रयासरत हैं। इधर, मामले को लेकर लोगों का आक्रोश जारी है।
जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे लोहावट के आसपास के गांवों के अलावा फलोदी, जोधपुर सहित कई जिलों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। धरने पर बैठे लोग आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा।
गुरुवार को पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेन्द्र बुडिया, परसराम विश्नोई, पूर्व प्रधान भागीरथ बेनीवाल, जीएसएस अध्यक्ष ओमप्रकाश राव, उप प्रधान मांगीलाल कड़वासरा, भुवनेश्वरसिंह, मांगीलाल नोखड़ा सहित कई लोग धरने में मौजूद रहे। फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई भी धरना स्थल पर पहुंचे तथा उन्होने कहा कि पुलिस से मामले में अब तक हुई प्रगति आदि के बारे में रिपोर्ट ली जा रही है।
फलोदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र में जंभेश्वर नगर में सोमवार देर रात 1 बजे घर के बाहर सो रही 32 वर्षीय महिला भंवरी विश्नोई की अज्ञात हमलावर ने गला रेतकर हत्या कर दी। मां को बचाने के लिए उठी उसकी 16 वर्षीय बेटी रामज्योति पर भी हमलावर ने बेरहमी से चाकू से वार किए। इतना ही नहीं, 10 वर्षीय छोटी बेटी भी हमले से नहीं बच सकी और उसके हाथ पर चाकू मार दिया गया। गंभीर रूप से घायल किशोरी का जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मृतका के पिता ओमप्रकाश ने बताया कि बेटी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। महिला का पति गंगाविशन विश्नोई ट्रक चालक है। घटना के समय बाहर था। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है और आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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