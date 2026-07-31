Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case : चौथे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग, धरना जारी, आक्रोशित जनता ने पूछा SP से प्रोग्रेस

Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case : लोहावट थानातंर्गत जंभेश्वरनगर गांव में घर के बाहर सो रही भंवरीदेवी विश्नोई की गला रेत कर हत्या करने के मामले के चौ​थे दिन भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लोगों का धरना शुक्रवार को भी जारी है। पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है। जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह व एसपी सतनाम सिंह आज चौथे दिन धरना स्थल पर पहुंचे। जिला कलक्टर व एसपी ने धरने पर बैठे जनप्रतिनिधि व नागरिकों से बातचीत की। उधर नागरिकों ने मामले हुई अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में कलक्टर व एसपी से जानकारी मांगी।