Jodhpur News: अपने से दोगुनी उम्र के शिक्षक संग चली गई शिष्या, वीडियो जारी कर कहा- अपनी मर्जी से किया प्रेम विवाह

Jodhpur News: जोधपुर/ओसियां। राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां क्षेत्र में 24 दिन पहले क्षेत्र के एक गांव से लापता हुई युवती को लेकर परिजन और समाज के लोग चिंतित थे । युवती की तलाश के लिए थाने के बाहर धरना-प्रदर्शन किया गया । युवती के परिजन उसकी सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे थे और पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ी तो कहानी में नया मोड़ आ गया । सामने आया कि युवती का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपने ही शिक्षक के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। शिक्षक की उम्र युवती से लगभग दोगुनी बताई जा रही है।