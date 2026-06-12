जयपुर में नर्सिंगकर्मी आत्महत्या के बाद तनाव, इमरजेंसी में रखा गया शव, SMS के बाहर चल रहा प्रदर्शन

उधर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि संविदा सेवा समाप्त किए जाने के कारण दीपक मानसिक रूप से परेशान था और तंत्र की प्रताड़ना से आहत होकर उसने यह कदम उठाया। बेनीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चुप्पी को भी चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात कर मृतक के परिजनों और आंदोलनरत कर्मचारियों से तत्काल संवाद स्थापित करने तथा उनकी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने का आग्रह किया है।