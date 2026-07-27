Rajasthan Weather Update : राजस्थान में 28 जुलाई से 2 अगस्त तक कहीं-कहीं भारी/अतिभारी बारिश की संभावना, नया IMD अलर्ट

Rajasthan Weather Update : राजस्थान का मौसम एक बार फिर यू-टर्न लेने जा रहा है। मौसम विभाग के आज सोमवार को आए नए Prediction के अनुसार राजस्थान में 28 जुलाई से 2 अगस्त एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। इस दौरान कहीं-कहीं भारी/अतिभारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना गहरा अवदाब है। जिस वजह से राज्य में आगामी दिनों में मानसून सक्रिय होने की प्रबल संभावना है।