26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Crop Insurance : राजस्थान में फसल बीमा में बड़ा बदलाव, 7 दिन में पॉलिसी देना होगा अनिवार्य

Rajasthan Crop Insurance : राजस्थान में फसल बीमा कराने के बाद अब किसानों को अपनी पॉलिसी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में पहली बार नई व्यवस्था लागू की गई है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 26, 2026

Rajasthan crop insurance big change within 7 days give policy mandatory

Rajasthan Crop Insurance : फोटो - AI

Rajasthan Crop Insurance : राजस्थान में फसल बीमा कराने के बाद अब किसानों को अपनी पॉलिसी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में पहली बार ऐसी व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत बीमा कंपनियों को किसानों को 7 दिन के भीतर फसल बीमा पॉलिसी उपलब्ध करानी होगी। इससे किसान समय रहते बीमा की पुष्टि कर सकेंगे और किसी त्रुटि या दावे से जुड़े विवाद की स्थिति में तत्काल सुधार का मौका मिलेगा।

राजस्थान में कृषि विभाग ने प्रदेश में खरीफ-2026 से रबी-2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत चयनित बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध भी कर लिया गया है। बैंकों के लिए कड़ा नियम लागू किया गया है। यदि कोई बैंक किसान के खाते से प्रीमियम राशि काट लेता है, लेकिन उसे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज करने में गलती या लापरवाही करता है, तो किसान को होने वाले क्लेम का पूरा वित्तीय भुगतान संबंधित बैंक को ही अपनी जेब से करना पड़ेगा

ऐसे होगा नुकसान का आकलन….

1- फसल नुकसान के आकलन में मानवीय गलतियों को खत्म करने के लिए ‘यिल्ड एस्टिमेशन सिस्टम थ्रू टेक्नोलॉजी’ का इस्तेमाल होगा।
2-5,000 हेक्टेयर से अधिक बुवाई वाले क्षेत्रों में 50 फीसदी आकलन खेतों में जाकर व्यक्तिगत फसल कटाई प्रयोग के आधार पर होगा।
3- 50 फीसदी आकलन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, मौसम डेटा और एआइ मॉडलिंग से किया जाएगा। इन दोनों तरीकों के 50-50 प्रतिशत भार को मिलाकर ही अंतिम उपज तय होगी।

बीमा के लिए 25 फसलें अधिसूचित

1- खरीफ (14 फसलें) : बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास और मूंगफली।
2- रबी (11 फसलें): गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनिया, ईसबगोल, मेथी, रबी-मक्का और मसूर।

किसान प्रीमियम दरें

खरीफ फसलें: बीमित राशि का अधिकतम 2 फीसदी।
रबी फसलें: बीमित राशि का 1.5 फीसदी।
वाणिज्यिक/उद्यानिकी फसलें: बीमित राशि का 5 फीसदी।
शेष प्रीमियम अनुदान केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी।

…तो बीमा कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई

चयनित बीमा कंपनियों के कार्यों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जाएगी। अनुबंध एवं परिचालन मार्गदर्शिका का उल्लंघन करने वाली बीमा कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नरेश कुमार गोयल, कृषि आयुक्त, राजस्थान

राजस्थान का 64% कृषि क्षेत्र अब भी फसल बीमा से बाहर

उधर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हजारों करोड़ खर्च होने के बावजूद राजस्थान का 64% कृषि क्षेत्र अब भी बीमा सुरक्षा से बाहर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का केवल 36% हिस्सा ही बीमित हो सका। सबसे अधिक कवरेज चूरू में 77% रही, जबकि धौलपुर में यह महज 5%, करौली में 7% और दौसा में 9% दर्ज की गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्ष में किसानों को 18,189.16 करोड़ का बीमा दावा मिला। सबसे अधिक भुगतान चूरू (2,459.63 करोड़), हनुमानगढ़ (2,253.59 करोड़), जोधपुर (1,570.94 करोड़), जालोर (1,392.02 करोड़), नागौ (1,287.89 करोड़) और बीकानेर (1,101.64 करोड़ रुपए) में हुआ। वहीं राजसमंद (4.66 करोड़), धौलपुर (7.23 करोड़) और करौली (9.51 करोड़) सबसे पीछे रहे।

Success Story : सिर्फ 5 साल में निशानेबाजी सीख सर्बिया में जीता कांस्य पदक, पर आसान नहीं था जयपुर की मोना का सफर

ये भी पढ़ें
Success Story Jaipur para shooter Mona Agarwal wins bronze medal Serbia WSPS World Cup

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 10:52 pm

Published on:

26 Jul 2026 10:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Crop Insurance : राजस्थान में फसल बीमा में बड़ा बदलाव, 7 दिन में पॉलिसी देना होगा अनिवार्य

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story : सिर्फ 5 साल में निशानेबाजी सीख सर्बिया में जीता कांस्य पदक, पर आसान नहीं था जयपुर की मोना का सफर

Success Story Jaipur para shooter Mona Agarwal wins bronze medal Serbia WSPS World Cup
जयपुर

Jaipur Land Dispute: जमवारामगढ़ में जमीनी विवाद की वजह से चले लाठी-डंडे, खेत में बुआई को लेकर शुरू हुआ था विवाद

Jaipur Land Dispute
जयपुर

Jaipur में अनूठी पहल: प्लॉट मालिक ने नहीं काटा पीपल का पेड़, 15 फीट ऊंचे पेड़ को जड़ समेत लगाया नई जगह

Jaipur Peepal Tree Transplantation
जयपुर

Jaipur: इलाज के लिए बाहर गया था परिवार, पीछे से फ्लैट पर किया कब्जा, किराए पर भी चढ़ाया, बजाज नगर थाना में शिकायत दर्ज

Jaipur Flat Enroachment Case
जयपुर

CCTV : राजस्थान पुलिस के ‘गढ़’ के सामने ज्वेलर्स शोरूम लूट की कोशिश, मुस्तैद गार्ड्स और सायरन से उलटे पांव भागे बदमाश

Tanishq Jewellery Showroom Sikar Firing Robbery Attempt
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.