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Jaipur Land Dispute: जमवारामगढ़ में जमीनी विवाद की वजह से चले लाठी-डंडे, खेत में बुआई को लेकर शुरू हुआ था विवाद

Jaipur Land Dispute: जयपुर के जमवारामगढ़ के धौला गांव में खेत में बुआई को लेकर दो पक्षों के बीच जमीन विवाद हिंसक हो गया। लाठी-डंडों से हुई मारपीट में महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए।
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जयपुर

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Harshita Saini

Jul 26, 2026

Jaipur Land Dispute

AI Generated Photo

Jaipur Crime: जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र के धौला गांव में जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने अचानक हिंसक मोड़ ले लिया। खेत में बुआई को लेकर दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार मारपीट में लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया है। घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बता दें कि इन आधा दर्जन घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

बुआई को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, धौला गांव में खेत में बुआई करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई। दोनों पक्ष जमीन पर अपना-अपना दावा कर रहे थे। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच में आकर बचाव करने की कोशिश भी की लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे। घटना के बाद गांव में काफी देर के लिए तनाव का माहौल बना रहा।

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर

मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। इसके बाद घायलों की जानकारी जुटाई गई और पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच शुरू कर दी गई।

दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मामला, पुलिस कर रही जांच

घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से रायसर थाने में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि विवाद की असली वजह और घटना के क्रम का पता लगाया जा सके। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

26 Jul 2026 06:07 pm

Published on:

26 Jul 2026 06:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Land Dispute: जमवारामगढ़ में जमीनी विवाद की वजह से चले लाठी-डंडे, खेत में बुआई को लेकर शुरू हुआ था विवाद

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