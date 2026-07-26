Jaipur Land Dispute: जमवारामगढ़ में जमीनी विवाद की वजह से चले लाठी-डंडे, खेत में बुआई को लेकर शुरू हुआ था विवाद

Jaipur Crime: जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र के धौला गांव में जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने अचानक हिंसक मोड़ ले लिया। खेत में बुआई को लेकर दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार मारपीट में लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया है। घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बता दें कि इन आधा दर्जन घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।