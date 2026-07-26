Jaipur: इलाज के लिए बाहर गया था परिवार, पीछे से फ्लैट पर किया कब्जा, किराए पर भी चढ़ाया, बजाज नगर थाना में शिकायत दर्ज

Jaipur Flat Encroachment: गोपालपुरा बायपास स्थित मुक्तानंद नगर की आदिनाथ रेजीडेंसी में एक व्यक्ति के फ्लैट पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज के लिए लंबे समय से जयपुर से बाहर था। इसी बात का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने पीछे से फ्लैट का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और किराए पर भी चढ़ा दिया। मामले में जयदीप मिर्धा समेत अन्य लोगों के खिलाफ बजाज नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।