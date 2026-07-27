Jaipur Hotel Murder: शराब पार्टी के खर्च पर विवाद के चलते दो दोस्तों ने मिलकर घोंटा था दिनेश का गला, दोनों आरोपी गिरफ्तार

Bindayaka Murder Case: जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र में सिंवार मोड़ स्थित एक होटल में हुए युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में संजय कुमार कासोटिया और नितेश गवारिया को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि दोनों ने अपने दोस्त दिनेश उर्फ दन्शी गवारिया की गला घोंटकर हत्या की थी। वारदात की वजह शराब पार्टी के खर्च को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। मामले में यह भी सामने आ रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने यूट्यूब पर पुलिस से बचने के तरीके खोजे थे और साथ ही हत्या की सजा से जुड़ी जानकारी भी खोजी थी।