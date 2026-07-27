Rajasthan Politics : धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा पर बोले MLA बालमुकुंद आचार्य, जवाबदेही की पेश की बड़ी मिसाल

Dharmendra Pradhan Resignation : धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर राजस्थान में जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र से BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक विकास देखा है। देश-विदेश में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए खास योजनाएं लागू की गई हैं, फिर चाहे खेल हो या फिर एंटरप्रेन्योर या व्यापारी हों, सभी के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे युवाओं को भड़काने की साज़िश रची।