Rajasthan Politics : धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा पर बोले MLA बालमुकुंद आचार्य, जवाबदेही की पेश की बड़ी मिसाल

Dharmendra Pradhan Resignation : जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र से BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य। फाइल फोटो पत्रिका
Dharmendra Pradhan Resignation : धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर राजस्थान में जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र से BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक विकास देखा है। देश-विदेश में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए खास योजनाएं लागू की गई हैं, फिर चाहे खेल हो या फिर एंटरप्रेन्योर या व्यापारी हों, सभी के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे युवाओं को भड़काने की साज़िश रची।
BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हम पेपर लीक के पूरी तरह से खिलाफ हैं। कोई भी जान-बूझकर ऐसी हरकत नहीं करता, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया है, वे सज़ा के हकदार हैं और उन्हें सज़ा मिलेगी। BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सवाल किया कि क्या उस युवा आंदोलन में ऐसे लोग भी शामिल थे जो देश में अराजकता फैलाना चाहते थे? क्या इसमें देश-विरोधी ताकतों का हाथ था?
बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है और जवाबदेही व नैतिक आचरण की एक बड़ी मिसाल पेश की है। हालांकि, मनीष सिसोदिया ने एक बार कहा था कि अगर उनके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ तो वे इस्तीफ़ा दे देंगे। फिर भी, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पंजाब में छह या सात बार पेपर लीक हो चुके हैं।
बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक खास तरह का माहौल बनाने की साज़िश रची। अगर आपने 2014 से मोदी को सुना, समझा और देखा है, और उनके काम करने के तरीके को समझा है, तो आपको एहसास हुआ होगा कि उन्होंने हमेशा युवाओं को सबसे आगे रखा है। किसानों, युवाओं और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है, और ठोस कदमों के जरिए सबसे गरीब लोगों के कल्याण पर ध्यान दिया गया है।
कॉकरोच जनता पार्टी के बीते 36 दिन से जंतर-मंतर पर धरने के बीच 25 जुलाई दोपहर को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। शनिवार शाम करीब 8.15 बजे धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय का चार्ज प्रह्लाद जोशी को दे दिया गया है। प्रह्लाद जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं।
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