सवाईमाधोपुर लूटकांड खुलासा: वारदात से पहले तीन दिन तक रैकी, फिर घर जाते ज्वैलर को बनाया निशाना; 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई की रात करीब 7:45 बजे ज्वैलर दिनेश गोयल अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे मानटाउन बालिका स्कूल के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे चार बदमाशों ने उन्हें रोककर बाइक से गिरा दिया। इसके बाद बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया और गले से सोने की चेन तोड़ने का भी प्रयास किया। बैग में करीब 26 ग्राम सोना और लगभग 1.30 लाख रुपए नकद रखे हुए थे। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी।