Rajasthan Politics : ‘पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में 50% टिकट युवाओं को’, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा ऐलान

राजस्थान में आगामी पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल चरम पर पहुंच गई है। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) मुख्यालय में आयोजित राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन की महत्वपूर्ण कार्यशाला और बैठक के दौरान राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा रणनीतिक ऐलान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने साफ कहा कि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी 50 प्रतिशत टिकट युवाओं को आवंटित करेगी।