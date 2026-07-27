Jaipur Electricity Theft: 4 इलाके बने हॉट स्पॉट, 322 जगह बिजली चोरी पकड़ी, 82 लाख से ज्यादा का जुर्माना

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली इंजीनियरों की सरपरस्ती में धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। लगातार हो रही इस बिजली चोरी से डिस्कॉम को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार और बिजली कंपनियों को बिजली दरों में बढ़ोतरी करने या विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाने पड़ते हैं, जिसका सीधा असर ईमानदारी से बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ता है। ऐसे में नियमों का पालन करने वाले उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। जयपुर डिस्कॉम के करौली, धौलपुर और अजमेर डिस्कॉम के सीकर, चूरू व झुंझुनूं जिले बिजली चोरी के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल हैं।