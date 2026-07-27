जयपुर-दिल्ली फ्लाइट लेट होने पर भड़के हनुमान बेनीवाल, केंद्र सरकार पर साधा निशाना; एयर इंडिया ने जताया खेद

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में आए दिन उड़ानों के विलंब और अव्यवस्था से लाखों यात्री परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु इस गंभीर समस्या पर मौन हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार का एयरलाइंस के संचालन और समयबद्धता पर कोई प्रभावी नियंत्रण ही नहीं बचा है। सरकार को यह समझने की आवश्यकता है कि देश की विमानन व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना और यात्रियों के समय का सम्मान करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इससे लगातार मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। एयर इंडिया की उड़ानों में अक्सर लेटलतीफी होती है, लेकिन सरकार न तो एयरइंडिया की जवाबदेही तय करती है और न ही सुधार के प्रयास करती है।