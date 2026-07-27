पत्रिका की खबर का असर: जयपुर में अनैतिक काम के लिए कमरे देने वाले 2 होटल संचालक और 1 संदिग्ध गिरफ्तार

Police Action On Illegal Activity In Jaipur: राजस्थान पत्रिका की ओर से सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन और लक्ष्मी मंदिर तिराहे के आसपास सक्रिय अनैतिक गतिविधियों के संगठित नेटवर्क का खुलासा किए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने रविवार को बस स्टैंड के आसपास संचालित होटलों की आकस्मिक जांच कर दो होटल संचालकों और एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। होटल संचालक महिलाओं और संदिग्ध व्यक्तियों को अवैध गतिविधियों के लिए कमरे उपलब्ध करा रहे थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों होटलों के मालिकों की भी तलाश की जा रही है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि वे इन गतिविधियों से अनभिज्ञ थे या उनकी जानकारी और सहमति से होटल संचालकों को अवैध गतिविधियों के लिए होटल संचालित करने दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।