Rajasthan Politics : अब असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दांव, राजस्थान में पहली बार निकाय-पंचायत चुनाव लड़ेगी AIMIM

सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने राजस्थान के आगामी पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। राज्य में अब तक मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के बीच ही द्विपक्षीय मुकाबला देखने को मिलता रहा है। यह पहला मौका होगा जब AIMIM राजस्थान में जमीनी स्तर पर पंचायत और नगरीय चुनावों में अपने आधिकारिक और समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर किस्मत आजमाएगी।