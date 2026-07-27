27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Politics : अब असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दांव, राजस्थान में पहली बार निकाय-पंचायत चुनाव लड़ेगी AIMIM

AIMIM Entry In Rajasthan Politics | राजस्थान के स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में AIMIM की एंट्री! असदुद्दीन ओवैसी की हरी झंडी के बाद कांग्रेस-भाजपा को टक्कर देने चुनावी मैदान में उतरेंगे उम्मीदवार।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jul 27, 2026

AIMIM To Contest Rajasthan Local Body And Panchayat Elections

AIMIM MP Asaduddin Owaisi - File PIC

सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने राजस्थान के आगामी पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। राज्य में अब तक मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के बीच ही द्विपक्षीय मुकाबला देखने को मिलता रहा है। यह पहला मौका होगा जब AIMIM राजस्थान में जमीनी स्तर पर पंचायत और नगरीय चुनावों में अपने आधिकारिक और समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर किस्मत आजमाएगी।

ओवैसी के साथ बैठक में बनी रणनीति

AIMIM राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जमील खान ने बीते शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात कर राजस्थान के राजनीतिक हालात पर गहन चर्चा की थी। इस रणनीतिक बैठक में असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के आगामी निकाय और पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ने के प्रस्ताव पर अपनी हरी झंडी दे दी।

जमील खान ने कहा कि पार्टी राजस्थान की आवाम के वास्तविक मुद्दों, स्थानीय समस्याओं और उनके हकों की पुरजोर आवाज बनकर हर चुनावी मैदान में दृढ़ता से खड़ी रहेगी।

प्रदेश अध्यक्ष जमील खान की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक

ओवैसी से मुलाकात के तुरंत बाद रविवार को राजस्थान प्रदेश संगठन ने जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियां तेज कर दीं। AIMIM राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष जमील खान के नेतृत्व में रविवार को प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक संपन्न हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए जमील खान ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय और पंचायत राज चुनाव में हमारी पार्टी पूरी सुदृढ़ता और संगठनात्मक ताकत के साथ पदार्पण करने जा रही है।

जिला स्तर पर जनसंपर्क और चेतना अभियान

पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया है। AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट आरिफ मोहम्मद ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि प्रदेश नेतृत्व जल्द ही संपूर्ण राजस्थान में सघन जनसंपर्क अभियान शुरू करेगा।

इस अभियान के जरिए जिला स्तरीय संगठनात्मक नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा और कार्यकर्ताओं में चेतना व जागृति पैदा की जाएगी। पार्टी जिला और वार्ड स्तर पर जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारेगी।

क्या कांग्रेस-भाजपा के वोट बैंक में मार पाएंगे सेंध?

AIMIM के इस ऐलान के बाद राजस्थान की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई है। विशेषकर मुस्लिम बहुल और अल्पसंख्यक प्रभाव वाले इलाकों के स्थानीय निकायों में AIMIM की मौजूदगी से कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सीधी सेंधमारी की संभावना जताई जा रही है।

पार्टी का मानना है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों के बारी-बारी के शासन से अलग एक नया और मजबूत राजनीतिक विकल्प चाहती है।

Rajasthan News : धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब राजस्थान में क्यों ज़ोर पकड़ रही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग? सामने आई बड़ी वजह

ये भी पढ़ें
Demand For Rajasthan Education Minister Madan Dilawar Resignation Protest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 09:56 am

Published on:

27 Jul 2026 09:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics : अब असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दांव, राजस्थान में पहली बार निकाय-पंचायत चुनाव लड़ेगी AIMIM

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : ‘रेवड़ियों’ की तरह बांटी फ़र्ज़ी डिग्रियां- मिली सरकारी नौकरी, दो यूनिवर्सिटीज के खिलाफ SOG करेगी जांच

Supreme Court Allows Rajasthan SOG Probe Fake Degree Universities
जयपुर

Ground Report: मेरी एक ही बेटी थी…भगवान ने उसे भी छीन लिया, खेतों में बनी डिग्गियां बनीं मौत का कुआं! 6 महीने में 24+ मौतें

Patrika Ground Report
जयपुर

पत्रिका की खबर का असर: जयपुर में अनैतिक काम के लिए कमरे देने वाले 2 होटल संचालक और 1 संदिग्ध गिरफ्तार

Jaipur Police Action On Illegal Work
जयपुर

Rajasthan Weather Update : बंगाल की खाड़ी में बना ‘डीप डिप्रेशन’, राजस्थान में 29 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update
जयपुर

Jaipur News : स्पा सेंटरों से पकड़ी गईं थाईलैंड, युगांडा और लाओस की 9 महिलाएं, वीज़ा को लेकर हुआ खुलासा तो लिया गया सख्त एक्शन

Jaipur FRRO Deports Nine Foreign Women Visa Violations Spa Raid
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.