27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur New: 1889 करोड़ की जगह अब 2500 करोड़ में बिछेगी नई पाइप लाइन, DPR तैयार करने की रफ्तार भी हुई धीमी

Jaipur New Water Pipeline: जयपुर शहर की बढ़ती आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए सूरजपुरा से बालावाला तक बिछाई जाने वाली 105 किलोमीटर लंबी नई पाइप लाइन को लेकर बीसलपुर प्रोजेक्ट विंग से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jul 27, 2026

Bisalpur Water Pipeline

जयपुर में बी टू बाइपास के पास बिछाई गई बीसलपुर पाइप लाइन। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जयपुर शहर की बढ़ती आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए सूरजपुरा से बालावाला तक बिछाई जाने वाली 105 किलोमीटर लंबी नई पाइप लाइन को लेकर बीसलपुर प्रोजेक्ट विंग से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वर्ष 2015 में इस लाइन की लागत 1100 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जबकि अब करीब 10 वर्ष बाद इसका खर्च बढ़कर 2500 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने का अनुमान है।

राजस्थान सरकार ने बजट में सूरजपुरा से बालावाला तक नई पाइप लाइन 1889 करोड़ रुपए की लागत से बिछाने की घोषणा की थी। हालांकि, हाल ही में विभाग की विकास परियोजनाओं के लिए जारी नई बीएसआर के आधार पर लागत का आकलन किया गया तो बीसलपुर प्रोजेक्ट विंग और जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने खर्च 2500 करोड़ रुपए से अधिक बैठ रहा है। सूत्रों के अनुसार, लागत में इस बढ़ोतरी के बाद डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई है।

132 केवी ग्रिड पर ही 100 करोड़ से ज्यादा खर्च

पत्रिका ने बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियरों से नई पाइप लाइन की लागत को लेकर बात की तो सामने आया कि देरी का असर पूरे प्रोजेक्ट पर पड़ रहा है। केवल 132 केवी ग्रिड के निर्माण पर ही 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का अनुमान है। इसके अलावा फिल्टर प्लांट, पंप और अन्य मशीनरी की लागत भी 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है। ऐसे में पूरी परियोजना का खर्च पहले के अनुमान से काफी अधिक हो गया है। मौजूदा पाइप लाइन 17 वर्ष पुरानी हो चुकी है। बीसलपुर प्रोजेक्ट विंग ने इसमें 33 से अधिक लीकेज होने की रिपोर्ट भी तैयार कर रखी है।

देरी का खमियाजा विभाग और शहर के लोगों पर

नई पाइप लाइन बिछाने में हुई करीब 10 वर्ष की देरी का खमियाजा जलदाय विभाग और शहर के लोगों, दोनों को भुगतना पड़ रहा है। विभाग को बढ़ी हुई लागत का बोझ उठाना पड़ रहा है, जबकि शहरवासियों को बीसलपुर का पर्याप्त पानी समय पर नहीं मिल पा रहा। कई इलाकों की जलापूर्ति घटाकर दूसरे क्षेत्रों में पानी दिया जा रहा है। जबकि बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी उपलब्ध है, लेकिन शहर की वर्तमान जरूरत के अनुरूप पानी लाने के लिए आवश्यक पाइपलाइन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

फैक्ट फाइल

-वर्ष 2009 में बिछाई गई थी मौजूदा पाइप लाइन
-सूरजपुरा से बालावाला तक पाइप लाइन बिछाने पर हुए थे 400 करोड़ रुपए खर्च
-वर्ष 2021 तक की शहर की आबादी की पेयजल जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई थी लाइन
-वर्ष 2026 तक बढ़ी आबादी का अतिरिक्त पांच वर्ष का भार भी मौजूदा पाइप लाइन पर
-वर्ष 2029 तक नई पाइप लाइन बिछाने का लक्ष्य

Jodhpur : डिप्टी सीएम ने शिशु व बालिका गृह का किया निरीक्षण, फिर कायलाना झील पहुंची दीया कुमारी, ठेले से खाया भुट्टा

ये भी पढ़ें
Deputy CM inspected shishu balika grah Diya Kumari ate corn cart in Kaylana Jodhpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 06:47 am

Published on:

27 Jul 2026 06:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur New: 1889 करोड़ की जगह अब 2500 करोड़ में बिछेगी नई पाइप लाइन, DPR तैयार करने की रफ्तार भी हुई धीमी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जलभराव व गंदगी से राहगीर परेशान, आवागमन दुश्वार

Rajasthan
जयपुर

जोडो जलभराव समस्या………..कच्चे रास्ते से आवागमन मुश्किल, सड़क निर्माण की मांग

Rajasthan
जयपुर

मोरबी की कालिंद्री नदी में फंसे किशोर का दमकल टीम ने किया बचाव

Rajasthan
जयपुर

दुर्घटना में विद्युतकर्मी की मौत, कार ने मारी टक्कर

Rajasthan
जयपुर

अंतर्मन की निर्मलता और आत्मविकास का श्रेष्ठ माध्यम है तप : साध्वी अणिमा

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.