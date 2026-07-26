Jodhpur : डिप्टी सीएम ने शिशु व बालिका गृह का किया निरीक्षण, फिर कायलाना झील पहुंची दीया कुमारी, ठेले से खाया भुट्टा

राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी जोधपुर प्रवास के दौरान रविवार शाम पर्यटन स्थल कायलाना झील पहुंची, जहां उन्होंने घूमने आए लोगों से बातचीत की और ठेले से भुट्टा खरीदकर खाया। उप मुख्यमंत्री सुबह विमान से जोधपुर आईं थी। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो कायलाना झील पहुंची और निरीक्षण किया। बारिश व रविवारीय अवकाश होने से झील पर काफी चहल-पहल थी। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने लोगों से बातचीत भी की। शहर के बारे में सवाल भी किए। फिर वो महिलाओं के साथ झील के किनारे खड़े एक ठेले पर पहुंची, जहां उन्होंने महिला से भुट्टा खरीदा और मौके पर ही भुट्टे का सेवन किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से चर्चा भी की।