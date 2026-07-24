Jodhpur: वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में फर्जीवाड़े का आरोप, कॉपी-पेस्ट करके बना लिए लाखों रुपए के फर्जी बिल

Fake Bill In Vande Bharat Inauguration Program: जोधपुर रेल मंडल में देश की प्रीमियम ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' 20 कोच वाली ट्रेन के गत 22 मई को उद्घाटन कार्यक्रम की आड़ में सरकारी धन के दुरुपयोग और जाली दस्तावेज तैयार करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। RTI कार्यकर्ता दीनदयाल बंग के सूचना के अधिकार के तहत निकाली जानकारी ने रेलवे के सहायक मंडल अभियंता (मुख्यालय) जोधपुर कार्यालय में चल रहे एक संगठित सिंडिकेट की पोल खोलकर रख दी है। कागजात गवाही दे रहे हैं कि बिना किसी वित्तीय मंजूरी, बिना किसी वर्क ऑर्डर और बिना किसी भौतिक नाप-जोख के चहेते वेंडर्स को सीधे 15 लाख रुपए का काम बांट दिया गया और बाद में ऑडिट से बचने के लिए बंद कमरों में बैठकर खुद ही फर्जी प्रतिस्पर्धी कोटेशन तैयार कर लिए गए।