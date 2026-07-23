Kota ACB Action: पहली पोस्टिंग में ही रिश्वत लेता JVVNL का JEN गिरफ्तार, FRT कर्मचारी के साथ मिलकर ले रहा था 1000 रुपए

सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा राशि कम करने का आग्रह करने पर दोनों आरोपियों ने रिश्वत की रकम घटाकर 2 हजार कर दी और पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए ले लिए। एसीबी ने बुधवार शाम 7 बजे ट्रैप कार्रवाई के दौरान एफआरटी कर्मचारी दानमल को परिवादी से रिश्वत के शेष 1,000 रुपए लेते ही रंगे हाथ दबोच लिया। उसके पास से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। जांच में यूपी के जेईएन पंकज वर्मा की मिलीभगत सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी कानावत के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक शरीफ अहमद एवं उनकी टीम ने अंजाम दिया। एसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है और आरोपी अधिकारियों की भूमिका को लेकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।