Railway Decision : रेलवे की नई सुविधा, राजस्थान से गुजरने वाली 2 ट्रेनों में लगेंगे आधुनिक एलएचबी कोच

Railway Decision : रेल प्रशासन ने यात्रियों को अधिक सुरक्षा, आराम और आधुनिक यात्रा सुविधा देने के लिए अब कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली दो प्रमुख ट्रेनों 01910/01909 आगरा कैंट-असरवा-आगरा कैंट और 01907/01908 आगरा कैंट-उधना-आगरा कैंट, का संचालन अब आधुनिक एलएचबी (लिंक हॉफमैन बुश) कोचों के साथ किया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने जानकारी दी कि इन ट्रेनों में कुल 22 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। एलएचबी कोच अपनी बेहतर सुरक्षा, उच्च गति क्षमता और कम झटकों के लिए जाने जाते हैं, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। ट्रेन में 5 सामान्य श्रेणी, 9 शयनयान, 5 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 1 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 1 एसएलआरडी और 1 जनरेटर कार शामिल होगी।