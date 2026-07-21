Banswara Crime : बेटी की हत्या के बाद अब पिता का शव पेड़ से लटका मिला, FSL टीम ने मौके से जुटाए सबूत

Banswara Crime : बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के पाडला गांव में पांच दिन पहले खेत में बेटी का शव मिलने के बाद मंगलवार को उसके पिता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। इस दोहरी मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान आल्या (55 वर्ष) पुत्र हडीया निवासी पाडला के रूप में हुई। FSL टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।