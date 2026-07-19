Banswara Crime : पत्नी को प्रेमी संग देख भड़का पति, कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला, घायल युवक अस्पताल में भर्ती

परिजनों का आरोप है कि मृतका के गले में रूमाल बंधा था। गले पर नाखूनों तथा पैरों पर चोट के निशान मिले, जिससे गला घोंटकर हत्या की आशंका है। सूचना पर कुशलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस की धारा 103(1) में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल भी जांच के दायरे में ली जाएगी। यह हत्या किस ने की लड़की के परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आरोपी करीब के क्षेत्र का है।