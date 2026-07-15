Rajasthan: कुवैत से नौकरी छोड़कर घर लौटे युवक ने की आत्महत्या, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

परिजनों के मुताबिक, घर का खर्च मृतक की मां और पत्नी मजदूरी करके चला रही थीं। बताया गया कि नरेंद्र कुछ समय पहले रोजगार के लिए कुवैत गया था, लेकिन वहां की नौकरी छोड़कर वापस लौट आया था। वर्तमान में उसका छोटा भाई कुवैत में काम करता है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।