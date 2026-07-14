Banswara Road Accident : तेज रफ्तार बाइक नाले में गिरी, 2 युवकों की मौत, पुलिस ने परिजनों को सूचना दी

बताया जा रहा है कि वडली पाडा भापोर निवासी प्रकाश पुत्र कालिया निनामा और सुनील पुत्र राजू दायमा रात में बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान भापोर रोड पर इंडस्ट्रीयल एरिया ठीकरिया के पास निर्माणाधीन पुल के पास पहुंचने पर वे स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाए। बाइक असंतुलित होकर सीधे वहां बने गहरे नाले में जा गिरी। निर्माणाधीन नाले के पुल पर कोई भी संकेतक बोर्ड नहीं था। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अगर कोई संकेतक होता तो शायद युवकों की जान बच सकती थी।