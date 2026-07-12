मां दुनिया में नहीं रही…अब बकरी के दूध के सहारे पल रहा लक्ष्मी का लाल, दूसरा नवजात ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहा

Banswara maternal death case: राजस्थान के बांसवाड़ा जिला अस्पताल में पिछले दिनों हुई 4 प्रसूताओं की दर्दनाक मौत के बाद अब उनके पीछे छूटे मासूम नवजातों की परवरिश का संकट गहरा गया है। एक तरफ जहां एक नवजात जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। वहीं, दूसरी तरफ एक मासूम को मां के दूध के अभाव में उसके ननिहाल वाले बकरी का दूध पिलाकर पालने को मजबूर हैं। इस हृदयविदारक घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, और उन्होंने चिकित्साकर्मियों पर घोर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं।