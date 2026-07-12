12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

मां दुनिया में नहीं रही…अब बकरी के दूध के सहारे पल रहा लक्ष्मी का लाल, दूसरा नवजात ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहा

Banswara Maternal Deaths: बांसवाड़ा जिला अस्पताल में चार प्रसूताओं की मौत के बाद उनके नवजातों का भविष्य संकट में है। एक शिशु ICU में ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है, जबकि दूसरे को ननिहाल में बकरी का दूध पिलाकर पाला जा रहा है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है।
2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Arvind Rao

Jul 12, 2026

Banswara maternal death case

बकरी के दूध के सहारे पल रहा लक्ष्मी का लाल और दूसरा ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहा नवजात (पत्रिका फोटो)

Banswara maternal death case: राजस्थान के बांसवाड़ा जिला अस्पताल में पिछले दिनों हुई 4 प्रसूताओं की दर्दनाक मौत के बाद अब उनके पीछे छूटे मासूम नवजातों की परवरिश का संकट गहरा गया है। एक तरफ जहां एक नवजात जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। वहीं, दूसरी तरफ एक मासूम को मां के दूध के अभाव में उसके ननिहाल वाले बकरी का दूध पिलाकर पालने को मजबूर हैं। इस हृदयविदारक घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, और उन्होंने चिकित्साकर्मियों पर घोर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

भूख से बिलख रहा लक्ष्मी का बेटा

घाटोल क्षेत्र के सवनिया गांव की निवासी 21 वर्षीय प्रसूता लक्ष्मी (पत्नी अरविंद) की प्रसव के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का सीधा आरोप है कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टॉफ की अनदेखी ने लक्ष्मी की जान ली है। परिजनों के अनुसार, 8 जुलाई को जब लक्ष्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब उसका हीमोग्लोबिन (ब्लड) मात्र 7.40 ग्राम था। इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद डॉक्टरों ने सब कुछ सामान्य बताया।

रात 12 बजे खून चढ़ाने की बात कही गई। 9 जुलाई को जैसे ही खून चढ़ना शुरू हुआ, लक्ष्मी को अचानक अत्यधिक पसीना आने लगा और घबराहट होने लगी। सही समय पर उचित देखभाल न मिलने के कारण अगले ही दिन उसने दम तोड़ दिया। मां की मौत के बाद मासूम बच्चा फिलहाल अपने पीहर (ननिहाल) में है, जहां परिजन उसे बकरी का दूध पिलाकर किसी तरह जिंदा रखे हुए हैं।

ऑक्सीजन सपोर्ट पर लीला का नवजात

दूसरी दुखद घटना गढ़ी क्षेत्र की मलाना ग्राम पंचायत के कानेला गांव की है। यहां 33 वर्षीय प्रसूता लीला (पत्नी विजय खांट) की मौत के बाद परिजनों में भारी रोष है। लीला की यह पहली डिलीवरी थी। परिजनों ने बताया कि लीला की सभी स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट पूरी तरह सामान्य थीं और उसका ब्लड भी 12 ग्राम था।

अचानक बिगड़ी हालत

प्रसव पीड़ा होने पर उसे पहले गढ़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। 9 जुलाई की सुबह 7 बजे सिजेरियन ऑपरेशन (सी-सेक्शन) के जरिए उसने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद उसकी स्थिति सामान्य थी, लेकिन 10 जुलाई की सुबह 6 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और दांत जकड़ गए।

समय पर इलाज का अभाव

डॉक्टरों ने आनन-फानन में उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा और खून की आवश्यकता जताई। लेकिन इससे पहले कि खून का इंतजाम होता और उसे चढ़ाया जाता, लीला ने दम तोड़ दिया। वर्तमान में मृतका का नवजात शिशु जिला अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर अपनी सांसों की लड़ाई लड़ रहा है।

सीकर: रोहित गोदारा गैंग के नाम पर 2 प्रॉपर्टी कारोबारियों से 4 करोड़ की रंगदारी, परिवार समेत जान से मारने की धमकी

ये भी पढ़ें
Rohit Godara Gang

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 09:15 pm

Published on:

12 Jul 2026 09:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / मां दुनिया में नहीं रही…अब बकरी के दूध के सहारे पल रहा लक्ष्मी का लाल, दूसरा नवजात ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहा

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ashok Gehlot : बांसवाड़ा में 4 प्रसूताओं की मौत पर उठे 4 सवाल? अशोक गहलोत ने कहा- बढ़ती संख्या बेहद डरावनी

Banswara 4 pregnant women death raised questions Ashok Gehlot said number very scary
बांसवाड़ा

Rajkumar Roat : राजस्थान के सांसद का UN से आया बुलावा, राजकुमार रोत ने जनता से मांगे सुझाव

Rajasthan MP invited to United Nations EMRIP Rajkumar Roat sought suggestions from public
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा में बख्शीश के नाम पर अवैध वसूली: नवप्रसूता को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए मांगे ₹1500, ‘मैं अकेली थोड़ी लेती हूं’

Banswara Hospital News
बांसवाड़ा

Banswara: निकाह के महज 45 दिन बाद ही शौहर ने पार की सारी हदें, रात 9 बजे चीख उठी बीवी; जानें पूरा मामला

Banswara Triple Talaq
बांसवाड़ा

Banswara Crime: पुलिस के सामने चलने लगीं तलवारें, जमीन विवाद में 8 लोग अस्पताल पहुंचे

Banswara Land Dispute
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.