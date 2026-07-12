सीकर: रोहित गोदारा गैंग के नाम पर 2 प्रॉपर्टी कारोबारियों से 4 करोड़ की रंगदारी, परिवार समेत जान से मारने की धमकी

Rohit Godara Gang (Patrika File Photo)
Sikar property dealer Threat: राजस्थान के सीकर शहर में विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर रंगदारी वसूलने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दो अलग-अलग प्रॉपर्टी कारोबारियों से दो-दो करोड़ रुपए, यानी कुल चार करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ही कारोबारियों को महज दो दिन के भीतर विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल कर धमकी दी गई है।
मोटी रकम न देने पर कारोबारियों और उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे व्यापारिक वर्ग और स्थानीय इलाके में दहशत का माहौल है। इस मामले में उद्योग नगर थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित प्रॉपर्टी कारोबारी पवन ढाका ने शनिवार शाम को उद्योग नगर थाने में उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। पवन ढाका ने पुलिस को बताया कि 1 जुलाई को शाम करीब 5:15 बजे उनके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था।
फोन करने वाले शख्स ने खुद की पहचान कुख्यात हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र चारण के रूप में कराई और कहा कि वह रोहित गोदारा गैंग की तरफ से बात कर रहा है। आरोपी ने सीधे तौर पर दो करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की और रकम न देने की सूरत में उन्हें अंजाम भुगतने व जान से मारने की खुली धमकी दे डाली।
ठीक इसी तरह की वारदात सीकर के चिड़िया टीबा निवासी एक अन्य प्रॉपर्टी कारोबारी सुरेंद्र सैनी के साथ भी घटी। सुरेंद्र को भी एक अज्ञात विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल रिसीव हुआ। कॉल करने वाले बदमाश ने रोहित गोदारा गैंग का खौफ दिखाते हुए उनसे भी दो करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। आरोपी ने न सिर्फ सुरेंद्र सैनी को डराया, बल्कि उनके पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और मौत के घाट उतारने की धमकी दी।
एक ही थाना क्षेत्र में दो बड़े कारोबारियों से करोड़ों की रंगदारी के मामले सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर आ गया है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने दोनों ही मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सरगना रोहित गोदारा, बोबासर (सुजानगढ़, चूरू) निवासी हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र चारण और रिणाउ (फतेहपुर) निवासी हिस्ट्रीशीटर राहुल रिणाउ के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज कर लिए हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विदेशी नंबरों से आए कॉल्स की सीडीआर (Call Detail Record) और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर साइबर सेल मामले की गहनता से जांच कर रही है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर इन बदमाशों के नेटवर्क और उनके मददगारों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके।
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