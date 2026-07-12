सीकर: रोहित गोदारा गैंग के नाम पर 2 प्रॉपर्टी कारोबारियों से 4 करोड़ की रंगदारी, परिवार समेत जान से मारने की धमकी

ठीक इसी तरह की वारदात सीकर के चिड़िया टीबा निवासी एक अन्य प्रॉपर्टी कारोबारी सुरेंद्र सैनी के साथ भी घटी। सुरेंद्र को भी एक अज्ञात विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल रिसीव हुआ। कॉल करने वाले बदमाश ने रोहित गोदारा गैंग का खौफ दिखाते हुए उनसे भी दो करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। आरोपी ने न सिर्फ सुरेंद्र सैनी को डराया, बल्कि उनके पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और मौत के घाट उतारने की धमकी दी।