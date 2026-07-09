Rajasthan Politics: गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रशासनिक तबादलों से गरमाई सियासत

लक्ष्मणगढ़ में प्रशासनिक आधार पर बड़े पैमाने पर हुए तबादलों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके क्षेत्र के 252 सरकारी विद्यालयों में करीब 50 प्रतिशत पद रिक्त हो गए हैं, जिससे लगभग 14 हजार विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी। लिखा कि क्षेत्र में 174 में से 84.48 फीसदी की दर से 147 वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले प्रशासनिक आधार पर हुए हैं। व्याख्याताओं के भी 85.31 और प्रधानाचार्यों के 87.65 प्रतिशत स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर कर उन्हें निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से चूरू मंडल के तबादलों की निष्पक्ष समीक्षा व जांच की मांग की है। इससे पहले कम नामांकन के आधार पर महात्मा गांधी स्कूलों में हिंदी माध्यम शिक्षण शुरू करने की सरकार की कवायद में भी प्रदेश में सबसे ज्यादा नाम लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 21 स्कूलों को शामिल किया गया था। इसे भी शिक्षा मंत्री और पूर्व मंत्री की सियासी तकरार से जोड़कर देखा गया था।