सीकर शहरवासियों के लिए राहतभरी खबर, अब RTO रोड होगी 40 फीट, झुंझुनूं बाईपास की दूरी होगी कम

शहर में यातायात की राहें सुगम करने के लिए जिला कलक्टर की पहल पर अभियान जारी है। राधाकिशनपुरा, पुरोहित जी की ढाणी के बाद अब आरटीओ रोड की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया है। इसके बाद तहसील रोड की चौड़ाईकरण का काम शुरू किया जाएगा। वहीं पुरोहित जी ढाणी इलाके में 50 लाख से सड़क व नाली के काम कराने की स्वीकृति जारी कर दी है।

-शशिकांत शर्मा, वरिष्ठ आयुक्त, नगर परिषद, सीकर