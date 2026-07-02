तबादलों की आस पर फिरा पानी, सीकर में 16 में से 15 ग्रेड थर्ड शिक्षकों के आवेदन रद्द

सूत्रों की मानें तो जिले में ग्रेड थर्ड शिक्षकों की पीएमश्री स्कूलों में नियुक्ति में शैक्षिक योग्यता के अलावा कोरोना काल की कक्षा क्रमोन्नति सबसे बड़ी बाधा रही। दरअसल, पीएमश्री स्कूलों की नियुक्ति के लिए आवेदक के कक्षा 10, 12, स्नातक व स्नातकोत्तर सहित पात्रता परीक्षाओं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक, 3 से 5 वर्ष के अनुभव और पांच साल के बोर्ड परीक्षा परिणाम की पात्रता तय की गई थी। इससे बहुत से शिक्षक तो पात्रता पूरी नहीं करने पर आवेदन ही नहीं कर पाए। वहीं, जिन्होंने आवेदन किया उनमें से ज्यादातर के सामने कोरोना काल की दो वर्षों की विद्यार्थियों की बिना परीक्षा हुई क्रमोन्नति बाधा बन गई। क्योंकि इस काल का बोर्ड परिणाम उनकी पात्रता में शामिल नहीं माना गया। लिहाजा उनके आवेदन रद्द हो गए।