2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

तबादलों की आस पर फिरा पानी, सीकर में 16 में से 15 ग्रेड थर्ड शिक्षकों के आवेदन रद्द

Rajasthan Teacher Transfer: लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे ग्रेड थर्ड शिक्षकों की किस्मत किसी चाबी खोए ताले में बंद लग रही है। तबादलों की गली के रूप में निकली पीएमश्री स्कूलों की पहले चरण की भर्ती में उन्हें सीकर जिले में भी मनचाही जगह नहीं मिल सकी।
2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Jul 02, 2026

Rajasthan third grade teachers transfer

राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादले का इंतजार। फोटो: एआई

सीकर। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे ग्रेड थर्ड शिक्षकों की किस्मत किसी चाबी खोए ताले में बंद लग रही है। तबादलों की गली के रूप में निकली पीएमश्री स्कूलों की पहले चरण की भर्ती में उन्हें सीकर जिले में भी मनचाही जगह नहीं मिल सकी। आलम ये रहा कि नियुक्ति के लिए जिन 16 शिक्षकों ने आवेदन किया, उनमें से 15 के आवेदन ही रद्द हो गए। इससे महज एक शिक्षक को ही पीएमश्री स्कूल के बहाने घर के नजदीक आने का अवसर मिल सका।

राजस्थान में ग्रेड थर्ड शिक्षकों के 2018 के बाद तबादले नहीं हुए हैं। पीएमश्री स्कूलों में भी प्रधानाचार्य से लेकर ग्रेड सैकंड तक के स्टाफ को तो दूसरे जिले में चयन का अवसर दे दिया, लेकिन ग्रेड थर्ड शिक्षकों के लिए यहां भी जिले की स्कूल में ही आवेदन का विकल्प दिया गया। इस पर भी जिन शिक्षकों ने घर के नजदीक आने के लिए आवेदन किया तो उनके भी आवेदन रद्द हो गए। ऐसे में पीएमश्री स्कूलों के रूप में निकली तबादलों की ये गली भी उनके लिए तंग निकली।

कोरोना काल की क्रमोन्नति ने अटकाया

सूत्रों की मानें तो जिले में ग्रेड थर्ड शिक्षकों की पीएमश्री स्कूलों में नियुक्ति में शैक्षिक योग्यता के अलावा कोरोना काल की कक्षा क्रमोन्नति सबसे बड़ी बाधा रही। दरअसल, पीएमश्री स्कूलों की नियुक्ति के लिए आवेदक के कक्षा 10, 12, स्नातक व स्नातकोत्तर सहित पात्रता परीक्षाओं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक, 3 से 5 वर्ष के अनुभव और पांच साल के बोर्ड परीक्षा परिणाम की पात्रता तय की गई थी। इससे बहुत से शिक्षक तो पात्रता पूरी नहीं करने पर आवेदन ही नहीं कर पाए। वहीं, जिन्होंने आवेदन किया उनमें से ज्यादातर के सामने कोरोना काल की दो वर्षों की विद्यार्थियों की बिना परीक्षा हुई क्रमोन्नति बाधा बन गई। क्योंकि इस काल का बोर्ड परिणाम उनकी पात्रता में शामिल नहीं माना गया। लिहाजा उनके आवेदन रद्द हो गए।

अब दूसरे चरण में भर्ती जारी

पीएमश्री स्कूलों में अब दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें भी प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक अध्यापक लेवल-1 और 2, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड सैकंड व थर्ड, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक व बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सहायक सहित 14 श्रेणियों में 27 जून तक आवेदन मांगे गए थे। पर इनमें भी ग्रेड थर्ड शिक्षकों के सामने उसी पात्रता के साथ जिले में ही स्कूल चयन का विकल्प दिया गया है। लिहाजा दूसरे चरण में भी शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है।

Jagan Gurjar Murder Case: ‘जगन गुर्जर की हत्या में एक व्यक्ति का हाथ नहीं’, हनुमान बेनीवाल ने दिया बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Hanuman Beniwal major statement

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 02:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / तबादलों की आस पर फिरा पानी, सीकर में 16 में से 15 ग्रेड थर्ड शिक्षकों के आवेदन रद्द

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानसून से पहले खुशखबरी: शेखावाटी को 123 दिन में मिलेगा सालभर का पेयजल,बिना मोटर के पहुंचेगा 1917 क्यूसेक पानी

Yamuna water project Rajasthan
सीकर

Rajasthan: कोटपुतली-किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे को निरस्त करने की मांग, किसान बोले- जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे

Green-Field-Expressway
सीकर

Rajasthan News : NEET छात्रों को हॉस्टल में बनाया बंधक- फिर पीटा, वीडियो वायरल होने पर संचालक और बाउंसरों पर FIR केस

Sikar Coaching Students Assault Case Hostel Bouncers FIR
सीकर

सीकर के मास्टर प्लान को लेकर गरमाई सियासत, UDH मंत्री खर्रा और PCC चीफ डोटासरा आमने-सामने, जानें क्या कुछ कहा

Govind Singh Dotasara and Minister Jhabar Singh Kharra
सीकर

राजस्थान में रोहित गोदारा गैंग की बड़ी साजिश नाकाम, दबोचे गए गुर्गे, विदेशी हथियार बरामद

Rajasthan Rohit Godara gang
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.