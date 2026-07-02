अटल टनल के पास सड़क हादसा; सीकर के कैलाश की मौत, तीन जने घायल, निर्माणाधीन पुल पर सरियों में घुसी कार

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अधूरे बने ढांचे से निकली लोहे के सरिए गाड़ी के अंदर घुस गईं, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार के पुल के सरियों में फंसने के कारण वह चंद्रा नदी में गिरने से बच गई। मृतक कैलाश (34) पुत्र गोविंद राम निवासी मांडोता, धोद सीकर है। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं घायलों में राजेंद्र पुत्र गोविंद निवासी गांव मांडोता धोद, सिद्धार्थ सिंह शेखावत निवासी खाटूश्याम, जिला सीकर और आदित्य पुत्र मंगल सिंह निवासी पलिया कलां, जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश है। घटना के जानकारी मिलते कैलाश के परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं गांव में शोक की लहर छा गई।