सीकर के मास्टर प्लान को लेकर गरमाई सियासत, UDH मंत्री खर्रा और PCC चीफ डोटासरा आमने-सामने, जानें क्या कुछ कहा

सीकर। दो साल सियासत में उलझे शिक्षानगरी सीकर के मास्टर प्लान को लेकर यूडीएच मंत्री व पीसीसी चीफ आमने-सामने हो गए है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मास्टर प्लान का दर्द सिर्फ कांग्रेसियों के पेट में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान की चिन्ता भूमाफियाओं को सबसे ज्यादा है। खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार ने मास्टर प्लान के नाम पर पाप करने का काम किया था। अब भाजपा की सरकार तो इस पाप को धोने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के लिए टीम काम कर रही है।