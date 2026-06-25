भवानी सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला सहित 4 दोषियों को आजीवन कारावास; ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या

बता दें कि ये पूरा मामला नवंबर 2023 का है। नीमकाथाना क्षेत्र के ग्राम जीलो में भवानी सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। मृतक के छोटे भाई नंद सिंह की ओर से थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक जनक सिंह उनके खेत के बीच से रास्ता चाहता था। जबकि उसे खेत के बगल से रास्ता दे रखा था। इसी विवाद को लेकर जनक सिंह ने नंद सिंह को मारने की नीयत से ट्रैक्टर दौड़ाया, तभी उसका बड़ा भाई भवानी सिंह आ गया। जिस पर ट्रैक्टर चढ़ने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।