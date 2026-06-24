Indian Railways: खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, निर्जला एकादशी पर रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें

ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच साप्ताहिक समर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 27 जून से शुरू होकर पांच फेरे लगाएगी। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04815 प्रत्येक शनिवार रात 9.20 बजे जोधपुर से रवाना होकर सोमवार रात 8 बजे चेन्नई पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 04816 प्रत्येक मंगलवार शाम 5.15 बजे चेन्नई से चलकर गुरुवार रात 8.30 बजे जोधपुर पहुंचेगी। ट्रेन मेड़ता रोड, डेगाना, जयपुर, सवाई माधोपुर, भोपाल, इटारसी, नागपुर, वारंगल, विजयवाड़ा सहित 29 स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी।