24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Indian Railways: खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, निर्जला एकादशी पर रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें

निर्जला एकादशी पर विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन और अतिरिक्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी।
2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Jun 24, 2026

special trains run on Nirjala Ekadashi

निर्जला एकादशी पर खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। पत्रिका फाइल फोटो

सीकर। निर्जला एकादशी पर विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन और अतिरिक्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल के अनुसार विशेष रेलगाड़ी के संचालन से नियमित ट्रेनों पर अतिरिक्त दबाव कम होगा। रींगस रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के 50 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए भिवानी-ढेहर का बालाजी-भिवानी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। भिवानी-ढेहर का बालाजी-भिवानी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन संचालन के साथ ही रेवाडी-रींगस-रेवाडी 02 जोडी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि मे बढ़ाई गई है।

ये रहेगी ट्रेन

गाडी संख्या 09633/09634, रेवाडी-रींगस-रेवाडी स्पेशल ट्रेन रेवाडी से 26 जून को (01 ट्रिप) एवं रींगस से 27 जून को (01 ट्रिप) लगाएगी। गाडी संख्या 09637/09638, रेवाडी-रींगस-रेवाडी स्पेशल ट्रेन में रेवाडी से 24, 26, 29 जून तीन ट्रिप लगाएगी। गाडी संख्या 04737, भिवानी-ढेहर का बालाजी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 25 जून से 28 जून तक चार ट्रिप) भिवानी से 00.15 बजे रवाना होकर अगले दिन 07.05 बजे ढेहर का बालाजी पहुंचेगी।

गाडी संख्या 04738, ढेहर का बालाजी-भिवानी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 25 से 28 जून तक चार चक्कर लगाएगी। ढेहर का बालाजी से 10.25 बजे रवाना होकर 18.00 बजे भिवानी पहुँचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में चरखी दादरी, झाडली, कोसली, जाटूसाना, निजामपुर, रेवाडी, कुंड, अटेली, नारनौल, डाबला, मांवडा, नीमकाथाना, कावंट, श्रीमाधोपुर, रींगस, गोविन्दगढ मलिकपुर व चौमू सामोद स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस ट्रेन में 10 साधारण श्रेणी व दो गार्ड के डिब्बे सहित 12 कोच होंगे।

इधर, जोधपुर से चेन्नई के लिए समर स्पेशल ट्रेन 27 से

ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच साप्ताहिक समर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 27 जून से शुरू होकर पांच फेरे लगाएगी। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04815 प्रत्येक शनिवार रात 9.20 बजे जोधपुर से रवाना होकर सोमवार रात 8 बजे चेन्नई पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 04816 प्रत्येक मंगलवार शाम 5.15 बजे चेन्नई से चलकर गुरुवार रात 8.30 बजे जोधपुर पहुंचेगी। ट्रेन मेड़ता रोड, डेगाना, जयपुर, सवाई माधोपुर, भोपाल, इटारसी, नागपुर, वारंगल, विजयवाड़ा सहित 29 स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी।

Rail Projects: खाटूश्यामजी के अलावा राजस्थान में यहां-यहां बिछेगी नई रेल लाइन, 5 प्रोजेक्ट जल्द पकड़ेंगे रफ्तार

ये भी पढ़ें
Rajasthan New Rail Track

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Indian Railways: खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, निर्जला एकादशी पर रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी स्कूलों में 2502 व्यवसायिक प्रशिक्षक और 84 वोकेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे भर्ती, शिक्षा परिषद की नई बिड जारी

Govt school recruitment
सीकर

Khatushyamji : खाटूश्यामजी निर्जला एकादशी मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट, रींगस रोड घोषित होगा ‘नो व्हीकल जोन’

khatushyamji Mela
सीकर

Rajasthan Crime: USDT में कमाए एक करोड़ रुपए लेकर भागे साथी, वापस निकलवाने की चाह में रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा

Gangster Rohit Godara
सीकर

तबादलों से बैन नहीं हटने पर भड़के राजस्थान के थर्ड ग्रेड टीचर, 25 जून को हर जिले में आंदोलन की तैयारी

Rajasthan third grade teachers
सीकर

राजस्थान को जल्द मिलेगी एक और सौगात, खाटूश्यामजी में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा

Ashwini Vaishnaw
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.