Khatushyamji : खाटूश्यामजी निर्जला एकादशी मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट, रींगस रोड घोषित होगा ‘नो व्हीकल जोन’

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि निर्जला एकादशी एवं खाटूश्यामजी मेला के दौरान भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 25 से 27 जून तक रींगस रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वाहनों का प्रवेश शाहपुरा मार्ग से 52 बीघा सरकारी पार्किंग में कराया जाएगा, जबकि निकासी मंढा रोड से होगी। सांवलपुरा पार्किंग से पलसाना मार्ग पर आवागमन संचालित रहेगा। मंदिर परिसर के आसपास के सभी मार्ग नो व्हीकल जोन घोषित किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम और सुरक्षित रह सके।