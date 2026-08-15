शेखावाटी के उन सूरमाओं की कहानी, जिनसे कांपते थे अंग्रेज; जब दूल्हे के वेश में जाकर किया था आगरा का किला फतेह

इतिहासकार महावीर पुरोहित की सोनार-धरती सिहोट पुस्तक के अनुसार, डूंगर सिंह को आगरा के किले से आजाद करवाने के लिए उनके भतीजे जवाहर सिंह अपने दोस्त अपने मित्र लोट सिंह (लोटिया जाट) और करण सिंह मीणा (करणिया) को साथ लेकर चले। फतेहपुर सीकरी से वे साधु वेश में आगरा पहुंचे। जहां लोट सिंह मोनी बाबा और करण सिंह उनके सेवक के रूप में आगरा के किले में प्रवेश कर डूंगर सिंह के कैदखाने का पता लगाया।