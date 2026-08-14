Rajasthan Roadways: सीकर से अब उज्जैन और अम्बाजी की राह होगी आसान, राजस्थान रोडवेज चलाएगी AC बस

इन एसी बस सेवाओं के शुरू होने से सीकर और आसपास के यात्रियों को उज्जैन और अम्बाजी जाने और आने के लिए दूसरे शहरों से बस बदलने या निजी बसों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा । खासकर धार्मिक यात्रियों को सीधी बस सेवा का फायदा मिलेगा । परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी सफर अधिक सुविधाजनक और आरामदायक होगा । वहीं सीकर से दूसरे राज्यों के प्रमुख धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी । साथ ही एसी बस में लंबी दूरी का आरामदायक सफर हो सकेगा ।