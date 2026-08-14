सीकर निकाय चुनाव: जिला प्रमुख, सभापति और खाटूश्यामजी पालिका अध्यक्ष की कमान ‘आधी आबादी’ के हाथ, लॉटरी से तस्वीर साफ

जिले में इस बार भी गांवों की सरकार की कमान महिला जिला प्रमुख के हाथ रहेगी। जिला प्रमुख की लॉटरी ओबीसी महिला के निकली है। सीकर जिला परिषद में 49 सदस्य होंगे। खास बात यह है कि सीकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर लगातार पांचवीं बार महिला को मौका मिलेगा। वहीं सीकर नगर परिषद की लॉटरी सामान्य महिला के लिए निकली। यहां भी पांचवीं बार महिला को मौका मिलेगा। इसके अलावा नीमकाथाना की सीट की सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। लॉटरी के नए समीकरणों से जहां कई दावेदारों की उम्मीद टूट गई है। वहीं कई जनप्रतिनिधियों की उम्मीद भी जग गई है। बदले हुए समीकरणों के आधार पर अब सियासी दलों की रणनीति बनेगी।