Sikar Emotional Story: भाई की मौत का दर्द नहीं सहन कर पाई बहन, भाई के चौखट पर ही त्याग दिए प्राण

सीकर। भाई-बहन का रिश्ता जीवनभर एक-दूसरे के सुख-दुख का साथी रहता है। ऐसा ही अटूट रिश्ता नीमकाथाना क्षेत्र के गांव दरीबा में देखने को मिला। तीन भाइयों की इकलौती बहन 65 वर्षीय प्रभाती देवी अपने तीसरे और आखिरी भाई भगवाना राम सैनी (70) के निधन का सदमा सहन नहीं कर पाई। भाई का शव देखते ही वह बिलख पड़ी और कुछ ही देर बाद उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें संभाल पाते, इससे पहले ही बहन ने भी भाई के घर पर ही प्राण त्याग दिए।