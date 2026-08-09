सीकर ज्वैलरी शोरूम फायरिंग का खुलासा: 4000+ CCTV से मिला सुराग, बिहार से चल रही थी 132 लुटेरों की गैंग, 3 लोग गिरफ्तार

सीकर। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने सिल्वर जुबली रोड स्थित ज्वैलरी शोरूम में 26 जुलाई को छह बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग और डकैती के प्रयास का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 15 पुलिस टीमों ने चार हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बिहार की अंतरराज्यीय डकैत गैंग से जुड़े तीन बदमाशों को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है। तीनों हरियाणा से कार से बिहार जा रहे थे। सीकर लाने के बाद दादिया थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ में एक आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। मामले में पांच बदमाश अभी फरार हैं। पुलिस के अनुसार गैंग का सरगना राजीव सिंह उर्फ उल्लू सिंह निवासी समस्तीपुर, बिहार है। वह बिहार से गैंग की मॉनिटरिंग करता है। गैंग में 132 से अधिक डकैत और लुटेरे शामिल हैं। ये अलग-अलग राज्यों में रहकर बड़े ज्वैलरी शोरूम की करीब 10 दिन तक रैकी करते हैं।