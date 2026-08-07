Sikar Crime: दिनदहाड़े बैंक के बाहर से 5 लाख से भरा बैग चोरी, सीसीटीवी में ई-रिक्शा से भागते दिखे बदमाश

रींगस में दिनदहाड़े बैंक के बाहर हुई इस वारदात से व्यापारियों और आम लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बैंक और बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और संदिग्धों की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है।