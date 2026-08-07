Sikar Accident: जयपुर से सुजानगढ़ जा रही राजस्थान रोडवेज की बस ट्रेलर से भिड़ी, 12 यात्री घायल

जानकारी के अनुसार हादसा शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे रानोली थाना क्षेत्र में एनएच-52 पर हुआ। राजस्थान रोडवेज की बस जयपुर से सुजानगढ़ की ओर जा रही थी। बस में कुल 34 यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस के आगे चल रहे ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे आ रही रोडवेज बस समय रहते नहीं रुक सकी और ट्रेलर के पिछले हिस्से से जा भिड़ी।