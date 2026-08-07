Jalore: स्कूल से निकला, लेकिन घर नहीं पहुंच सका मुकेश; सड़क हादसे में चली गई परिवार के इकलौते बेटे की जान

पुलिस के अनुसार, मृत युवक की पहचान सरदारगढ़ खेड़ा निवासी 18 साल के मुकेश के रूप में हुई। वह गुरुवार शाम स्कूल से पढ़ाई कर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान सिरे मंदिर रोड पर सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया।