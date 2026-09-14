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जालोर

Jalore Election Result: जालोर में कांग्रेस ने जीती सबसे ज्यादा सीटें, भाजपा भी पीछे नहीं, अब किसके सिर सजेगा बोर्ड, फैसला बाकी

Jalore Election Result 2026: जालोर में 40 वार्डों की मतगणना पूरी हो गई है। कांग्रेस 19 वार्डों में जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि भाजपा को 14 और अन्य को 7 सीटें मिलीं। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने से अब बोर्ड गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।
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जालोर

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Rakesh Mishra

Sep 14, 2026

Jalore Election Result

Jalore Nagar Parishad Result (Photo-Patrika)

Jalore Nagar Parishad Result: जालोर नगर परिषद में 40 वार्डों की मतगणना पूरी हो गई है। सोमवार सुबह 8 बजे वीर-वीरमदेव महाविद्यालय में मतगणना शुरू हुई। चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 19 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 14 वार्डों में सफलता मिली। वहीं, 7 वार्डों में अन्य प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। बहुमत के लिए किसी भी एक पार्टी के पास पर्याप्त सीटें नहीं हैं। ऐसे में जालोर में बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम रहेगी। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि निर्दलीय पार्षद किस पार्टी का समर्थन करते हैं और नगर निकाय में किसका बोर्ड बनता है।

जालोर नगर परिषद- जानें कौन जीता

वार्ड- 01 - भाजपा
सरोज बंजारा- 418
निकटतम प्रतिद्वंदी- रेखा देवी, कांग्रेस
जीत का अंतर- 213

वार्ड- 02 - भाजपा
हेमलता- 455
निकटतम प्रतिद्वंदी- प्रियंका, कांग्रेस
जीत का अंतर- 220

वार्ड- 03 - भाजपा
दिनेश कुमार- 412
निकटतम प्रतिद्वंदी-जालमसिंह, कांग्रेस
जीत का अंतर- 13

वार्ड- 04 - भाजपा
नितिन सोलंकी- 383
निकटतम प्रतिद्वंदी-चंपालाल, निर्दलीय
जीत का अंतर-119

वार्ड- 05 - भाजपा
रिंकू-294
निकटतम प्रतिद्वंदी-सोनू देवी, कांग्रेस
जीत का अंतर- 110

वार्ड- 06 - भाजपा
मुकेशकुमार- 511
निकटतम प्रतिद्वंदी- अयूब खान, कांग्रेस
जीत का अंतर- 331

वार्ड- 07 - निर्दलीय
पपू देवी- 233
निकटतम प्रतिद्वंदी-अचलसिंह, भाजपा
जीत का अंतर- 103

वार्ड- 08 - कांग्रेस
भंवरलाल- 358
निकटतम प्रतिद्वंदी-भरत कुमार

वार्ड- 09 - कांग्रेस
अरबीना बानू- 347
निकटतम प्रतिद्वंदी- मुमताज, भाजपा
जीत का अंतर- 26

वार्ड- 10 - कांग्रेस
सैय्यद मुमताज अली- 257
निकटतम प्रतिद्वंदी-राजेंद्र, निर्दलीय
जीत का अंतर- 158

वार्ड- 11 - कांग्रेस
अंदाज बानू- 447
निकटतम प्रतिद्वंदी-नीतू बोहरा, भाजपा
जीत का अंतर- 236

वार्ड- 12 - निर्दलीय
कैलाश- 270
निकटतम प्रतिद्वंदी-छतराराम, भाजपा
जीत का अंतर- 46

वार्ड- 13 - निर्दलीय
सागर मेहर- 269
निकटतम प्रतिद्वंदी-जगदीश कुमार प्रजापत, भाजपा
जीत का अंतर- 64

वार्ड-14 -निर्दलीय
मनीष कुमार- 334
निकटतम प्रतिद्वंदी-महेंद्र कुमार, भाजपा
जीत का अंतर- 187

वार्ड- 15 - भाजपा
मनीष कुमार- 429
निकटतम प्रतिद्वंदी-लक्ष्मीकांत देव, कांग्रेस
जीत का अंतर- 145

वार्ड- 16 - भाजपा
कमलेश सोनी- 352
निकटतम प्रतिद्वंदी- रज्जब खान, कांग्रेस
जीत का अंतर- 67

वार्ड- 17 - कांग्रेस
अमित पंडत- 748
निकटतम प्रतिद्वंदी-प्रकाश, भाजपा
जीत का अंतर- 658

वार्ड- 18 - कांग्रेस
गोपेश कुमार- 181
निकटतम प्रतिद्वंदी- दिनेश बारोठ, भाजपा
जीत का अंतर- 41

वार्ड-19 - कांग्रेस
बसंत कुमार- 373
निकटतम प्रतिद्वंदी- पंकज भारती, भाजपा
जीत का अंतर- 136

वार्ड- 20 - कांग्रेस
तरुण सोलंकी- 329
निकटतम प्रतिद्वंदी-रतन सुथार, भाजपा

वार्ड- 21 - निर्दलीय
हुकमीचंद- 301
निकटतम प्रतिद्वंदी-लक्ष्मण सांखला, कांग्रेस
जीत का अंतर- 19

वार्ड-22 - भाजपा
पार्वती- 297
निकटतम प्रतिद्वंदी-प्रियंका राव, कांग्रेस
जीत का अंतर- 86

वार्ड- 23 - कांग्रेस
सुरेश कुमार- 621
निकटतम प्रतिद्वंदी-भंवरलाल, भाजपा
जीत का अंतर- 441

वार्ड-24 - कांग्रेस
रिंकू- 570
निकटतम प्रतिद्वंदी- दरिया, भाजपा
जीत का अंतर- 301

वार्ड- 25 - कांग्रेस
बंशीलाल- 485
निकटतम प्रतिद्वंदी-दलपतसिंह, भाजपा
जीत का अंतर- 176

वार्ड- 26 - कांग्रेस
खुशबू- 425
निकटतम प्रतिद्वंदी- सुशीला, भाजपा
जीत का अंतर- 102

वार्ड- 27 - कांग्रेस
नेनू देवी- 816
निकटतम प्रतिद्वंदी- अर्जुन, भाजपा
जीत का अंतर- 278

वार्ड- 28 - कांग्रेस
गंगादेवी- 382
निकटतम प्रतिद्वंदी-जमना, निर्दलीय
जीत का अंतर- 221

वार्ड- 29 - कांग्रेस
नरेश कुमार- 504
निकटतम प्रतिद्वंदी-भूराराम, भाजपा
जीत का अंतर- 275

वार्ड- 30 - कांग्रेस
मंगलाराम- 201
निकटतम प्रतिद्वंदी- किरण कुमार, भाजपा
जीत का अंतर- 51

वार्ड- 31 - कांग्रेस
हरीश- 365
निकटतम प्रतिद्वंदी- गोपीलाल, भाजपा
जीत का अंतर- 196

वार्ड- 32 - कांग्रेस
शोभा देवी- 364
निकटतम प्रतिद्वंदी- भावना, भाजपा - 319
जीत का अंतर- 45

वार्ड- 33 - भाजपा
जयसिंह- 419
निकटतम प्रतिद्वंदी-पवन दवे, कांग्रेस
जीत का अंतर- 191

वार्ड- 34 - भाजपा
श्रीकांत भूतड़ा- 285
निकटतम प्रतिद्वंदी- रमेश कुमार, निर्दलीय
जीत का अंतर- 80

वार्ड- 35 - निर्दलीय
नर्मदा- 287
निकटतम प्रतिद्वंदी-इंदू देवी, भाजपा
जीत का अंतर- 44

वार्ड-36 - भाजपा
संतोष चौधरी- 246
निकटतम प्रतिद्वंदी- शीला चौधरी, कांग्रेस
जीत का अंतर- 83

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वार्ड- 37 - भाजपा
दिनेश महावर- 316
निकटतम प्रतिद्वंदी-धीरज, निर्दलीय
जीत का अंतर-171

वार्ड- 38 - निर्दलीय
बसंती- 434
निकटतम प्रतिद्वंदी-फूरकी, भाजपा
जीत का अंतर- 153

वार्ड- 39 - कांग्रेस
किशनलाल- 697
निकटतम प्रतिद्वंदी- ललित कुमार, भाजपा
जीत का अंतर- 285

वार्ड- 40 - भाजपा
कैलाश माहेश्वरी- 396
निकटतम प्रतिद्वंदी- छगनाराम, निर्दलीय
जीत का अंतर- 54

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Updated on:

14 Sept 2026 04:22 pm

Published on:

14 Sept 2026 03:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore Election Result: जालोर में कांग्रेस ने जीती सबसे ज्यादा सीटें, भाजपा भी पीछे नहीं, अब किसके सिर सजेगा बोर्ड, फैसला बाकी

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Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम में BJP का बोर्ड बनना तय, इन 7 वार्डों का चुनाव परिणाम अटका

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