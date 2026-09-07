राजस्थान निकाय चुनाव में बड़ा फर्जीवाड़ा! एक ही प्रत्याशी का 3 जगह नाम, नामांकन रद्द कर FIR की मांग

"प्रत्याशी नरेंद्र कुमार की ओर से नामांकन पत्र में दिए गए विवरण में झूठा शपथ पत्र देकर तथ्य को छिपाया गया, जिसकी आपत्ति मेरे द्वारा 1 सितम्बर को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दी गई। जिसमें तीन जगह मतदाता सूची में नाम है। रिटर्निंग अधिकारी को आपत्ति के साक्ष्य मेरे द्वारा प्रस्तुत करने के बावजूद भी संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई जो की विधि विरुद्ध है जिसमें कार्यवाही का प्रावधान होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।"