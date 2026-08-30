Jalore Crime: शराब कारोबारी की चलती कार पर फायरिंग, 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला

पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला शराब तस्करी और आपसी लेन-देन के विवाद से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। दोनों गुटों के बीच लंबे समय से चल रहे कारोबारी विवाद को लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। वारदात का शिकार हुए गणपतलाल लंबे समय से राजस्थान आबकारी विभाग की सरकारी शराब की दुकान संचालित कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार उनका नाम शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े होने को लेकर भी जांच के दायरे में सामने आया है। हालांकि, पूरे मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।