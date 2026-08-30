जयपुर के तालकटोरा तालाब में मिला युवती का शव मिलने पर मचा हड़कंप; परिजनों ने प्रेमी पर उकसाने के लगाए आरोप

मृतका के परिजनों ने नाहरगढ़ थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कशिश कंवर का करीब 3 साल से नाहरगढ़ रोड निवासी रवि जड़ेजा के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। जब परिवार को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने रवि के परिजनों से भी बात कर समझाइश की थी। परिजनों का कहना है कि रवि को भी कशिश से दूर रहने के लिए समझाया गया था। इसके बावजूद दोनों के बीच संपर्क बना रहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि रवि के उकसाने के कारण ही कशिश 28 अगस्त की रात घर से निकली।